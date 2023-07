Jovem é morto ao ser golpeado no pescoço

Caso ocorreu no domingo, no município de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem acabou morrendo após ser golpeado no pescoço, na tarde deste domingo, 9, no município de Laranjal do Jari, no extremo sul do Estado do Amapá. O caso ocorreu por volta de 13h30, no Bairro Castanheira.

De acordo com informações de familiares da vítima, Deivison Rufino Rodrigues, de idade não informada, era viciado em drogas e costumava cometer pequenos furtos pela região.

De acordo com a PM, após o ataque, Deivison ainda caminhou ferido até um posto de combustíveis localizado na Avenida Tancredo Neves, onde caiu e morreu antes da chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O suspeito do homicídio, conhecido como Hip Hop, foi preso horas depois pelos militares do 11º Batalhão, a motivação para o crime não foi informada.