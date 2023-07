Julho tem o dia mais quente do ano no AP; calor deve aumentar

De acordo com o Iepa, tendência é de escalada dos termômetros até outubro

Por CAROLINA MACHADO

No último domingo (23), os termômetros no Amapá atingiram a marca de 34,4 graus Celsius, a temperatura mais alta do ano. O resultado foi bem acima dos 33 graus normalmente registrados nesta época do ano, segundo o meteorologista do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Jefferson Vilhena. O mês de julho ainda é considerado um mês de período chuvoso.

Segundo Vilhena, a partir do início do período de estiagem, previsto para agosto, as temperaturas tendem a aumentar gradativamente até o mês de outubro.

Apesar da marca alcançada no último domingo, o número ainda está abaixo do que foi registrado em anos anteriores. Em outubro de 2022, o Amapá chegou a atingir 35,4 graus e, em 2023, esse número poderá ser ultrapassado.

“Tivemos um recorde de temperatura no Estado no dia 5 de outubro de 2016, quando ela atingiu 36,6 graus. É improvável que atinjamos isso, mas estima-se que as temperaturas máximas em outubro deste ano possam chegar aos 35,5 graus, que é uma temperatura um pouco mais alta que a de outubro de 2022. E isso pode acontecer principalmente na primeira quinzena de outubro”, explicou o meteorologista.

Motivo

Um dos motivos das altas temperaturas neste ano é a ocorrência do fenômeno do El niño, quando ocorre o aquecimento anormal das águas do Pacífico, o que altera temporariamente a distribuição de umidade e calor no planeta, principalmente na zona tropical.

“Entre 2018 a 2022 prevaleceu o fenômeno La niña, que inibe a estiagem, tornando-a fraca. Já o El niño torna as estiagens um pouco mais fortes. Então, para esse período, a gente tem que se preparar para receber essas temperaturas altas”, alertou.

Para o período de estiagem, o meteorologista recomendou que a população reforce os cuidados com a pele utilizando guarda-sol, filtro solar e evitando se expor ao sol.

“A radiação ultravioleta se torna extrema nesse período. Então, é muito importante que a população tome sempre todos esses cuidados para evitar qualquer problema de saúde”, concluiu.