Licitação do novo HE termina em 90 dias: ‘construção começará imediatamente’, diz Clécio

Declaração foi dada durante entrevista na Rádio Difusora de Macapá, onde avaliou os seis primeiros meses de gestão

Por SELES NAFES

“A burocracia é cruel”, resumiu o governador Clécio Luís (SD), na manhã desta quinta-feira (6), ao lembrar que foram necessários três anos para que a Caixa Econômica Federal aprovasse o projeto do novo Hospital de Emergência de Macapá. O governador está dando uma entrevista na Rádio de Difusora de Macapá, onde faz um balanço dos seis primeiros meses de gestão.

A saúde pública dominou boa parte da entrevista, com ênfase para o único pronto socorro público do Amapá, o Hospital de Emergência Oswaldo Cruz. Clécio lembrou que todo o recurso da obra, R$ 120 milhões, foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

“Eu lembro dele comemorando há 3 anos a liberação do recurso. Só agora a Caixa Econômica aprovou o projeto. A burocracia é cruel. Ele conseguiu o projeto (arquitetônico) e o que nenhum governo conseguiu: o Exército doou o imóvel onde estavam 30 residências de oficiais”, lembrou.

Clécio informou que no dia 10 começa a licitação com a abertura de envelopes, e a expectativa é de que a licitação seja concluída em 90 dias. Para que não haja atraso na construção, a licitação será feita numa modalidade que vai permitir um prazo de 60 dias para que as empresas analisem cada item do projeto. Dessa forma, no decorrer da construção, não serão encontrados problemas inesperados que precisem interromper a obra.

“A obra começará imediatamente. Será um lindo prédio com cinco andares”, garantiu.

O governador também falou sobre a revitalização do atual Hospital de Emergência e admitiu que ainda existem pacientes nos corredores, apesar da ampliação das enfermarias e da UTI.

“Corredor não é pra ter nem cadeira. É para os profissionais e macas passarem. Mas existem bem menos pacientes. Em dois meses estaremos entregando o hospital todo revitalizado em com novos equipamentos”.

Mais de 1,6 mil cirurgias ortopédicas foram realizadas em seis meses.

“Não teve mais manifestações de pacientes na rua. Não zeramos a fila, mas não tem mais aquela espera”, comparou.

“A dignidade é o que queremos ao final, mas antes disso queremos um bom acolhimento e um bom diagnóstico e tratamento com humanização com resolutividade, tem que resolver o problema de saúde do paciente. O HE (revitalização) é um símbolo de que é possível mudar a saúde pública”, acrescentou.

HCA e HCAL

O governador lembrou que no Pronto Atendimento Infantil (PAI) do HCA, a UTI teve a capacidade dobrada de 10 para 20 leitos, e o hospital ganhou mais de 100 novos leitos. A ideia é entregar 100% do PAI e do HCA até o fim do ano.

Clécio também lembrou que o Hospital de Clínicas Alberto Lima passa por revitalização, e que há um “esforço gigantesco” para concluir o Hospital de Santana. A previsão é até setembro.

Ele revelou ainda que mais de R$ 150 milhões em seis meses, recursos que foram retirados de orçamentos de outras áreas.

A entrevista continua, onde o governador aborda temas como o concurso da Educação. De acordo com ele, o concurso será homologado e ainda neste semestre serão chamados os primeiros concursados.

