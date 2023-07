Luau da Cidade inicia com shows de Zé Miguel e Osmar Júnior

Evento ocorre no balneário da Fazendinha, na zona sul da capital.

Da REDAÇÃO

Inicia nesta quarta-feira (5), no balneário da Fazendinha, o Luau da Cidade. A programação, que faz parte do Macapá Verão, começa com shows dos artistas regionais Zé Miguel e Osmar Júnior.

Haverá comercialização de comidas típicas e artesanato. O evento está previsto para iniciar às 19h, onde terá a apresentação dos DJ’s Pacheco Roots e Diego Bolão.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Olavo Almeida, explica como que as pessoas podem aproveitar o evento, que inicia às 19h e vai até 23h. Segundo ele, o evento também é uma forma de valorizar e prestigiar local.

“Esse é o tipo de evento em que as pessoas podem sentar e curtir os restaurantes, os bares com uma boa música. A gente também está disponibilizando R$ 1 milhão para 451 contratações. Então, o artista se sente valorizado, prestigiado e assistido. Nós estamos proporcionando uma vitrine para que o artista possa ser visto e ser aplaudido”, afirmou.

O Luau da Cidade também aconteceu no Macapá Verão de 2022. A programação vai acontecer todas as quartas-feiras durante o mês de julho. A programação dos dias é divulgada na página da Prefeitura de Macapá na internet.