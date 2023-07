Lucas fala de saúde, independência política e do petróleo: ‘olhar árvore não enche barriga’

Senador entra na primeira metade do mandato com a maioria das emendas destinas à saúde: 'demanda que nunca termina'

Compartilhamentos

Da Redação

Mais da metade das emendas que o senador Lucas Barreto (PSD-AP) indicou são destinadas à saúde pública, área que ele classifica como “demanda que nunca termina”. Em entrevista ao Portal SN, ele falou de independência política em Brasília e no Amapá, ao explicar que sempre procura indicar recursos para o governo estadual, apesar de não ter apoiado o governador Clécio Luís na campanha do ano passado.

Lucas entrou na metade do primeiro mandato como senador, e disse acreditar numa reviravolta no caso da exploração do petróleo. Ele citou a Guiana Francesa que, apesar de estar na mesma região geológica do Amapá, está explorando e aumentando a quantidade de poços. “Olhar para árvore não enche barriga”. Assista!