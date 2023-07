Lula padrinho e cerimônia ‘discreta’: como será o casamento de Randolfe

Senador se casa hoje com uma advogada de 30 anos num imóvel que pertence ao cantor Orlando Moraes, em Brasília

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não será uma festa luxuosa e nem grande, mas o casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido), marcado para hoje à noite em Brasília, acabou ganhando o status de um evento público importante por várias razões. Uma delas é o padrinho do noivo, o presidente Lula (PT).

Aos 51 anos, o líder do governo no Congresso Nacional vai se casar pela segunda vez, agora com a advogada Priscila Carnaúba, uma nordestina de 30 anos que atua em Brasília. Randolfe tem dois filhos do primeiro casamento e já é avô.

O senador e a advogada namoram há mais de 5 anos e estão noivos há um ano e meio. Conforme apuração do Portal SN, o casamento inicialmente seria reservado para duas dezenas de pessoas das duas famílias, seguindo uma tradição do próprio Randolfe que é avesso a grandes comemorações pessoais.

“Quem conhece o Randolfe sabe que nem festa de aniversário ele costuma fazer”, comenta um amigo.

Agora, a cerimônia terá 25 convidados, entre eles o governador do Amapá Clécio Luís (SD).

Outras 20 pessoas das duas famílias estarão na celebração, que será realizada na casa do amigo pessoal de Randolfe, o cantor Orlando Moraes, marido da atriz Glória Pires, que não estará no casamento.

O imóvel fica em Brasília, e foi oferecido pelo cantor de quem o parlamentar virou amigo desde os debates públicos sobre os direitos autorais arrecadados pelo Ecad.