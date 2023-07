Lula sanciona Mais Médicos e Dorinaldo confirma 65 profissionais para o AP

Deputado federal do PDT classificou momento como “histórico”

O presidente Lula (PT) sancionou, nesta sexta-feira (14), a medida provisória que traz de volta o Mais Médicos. O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), confirmou que o Amapá terá 65 profissionais, inicialmente.

“Histórico. É o maior programa de acesso ao atendimento médico do mundo. Noventa e seis milhões de pessoas serão atendidas, nos próximos meses e anos, por um médico do Mais Médicos. E meu Amapá receberá, à priori, 65 médicos pelo programa”, informou.

Apesar de estar no primeiro mandato, Dorinaldo foi escolhido para presidir a comissão de deputados e senadores que promoveu o debate e formatou o texto final da medida.

Na solenidade, estavam os ministros da Articulação Institucional, Alexandre Padilha e da Saúde, Nísia Trindade.

Lula lembrou que até aos 10 anos nunca tinha ido a um médico, destacando o alcance do programa.

“O Mais Médicos significa, no fundo, levar aos mais longínquos lugares desse país, atendimento decente ao cidadão por profissionais da saúde. Nós sabemos que não é fácil. Não basta ter médico, é preciso que ele esteja onde as pessoas estão. Essa é a grandeza do médico de família e dos agentes de saúde. Essa nova versão do Mais Médicos veio para ficar e transformar o padrão de saúde do nosso país”.