Medalha de prata em mundial de paratletismo, Wanna volta para casa: ‘é só o começo’

Paratleta foi recebida com festa no Aeroporto Internacional de Macapá, nesta quarta-feira (19)

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Sob forte emoção de amigos e familiares, a paratleta amapaense Wanna Brito foi recebida com muita festa, nesta quarta-feira (19), no Aeroporto Internacional de Macapá. Ela conquistou na última sexta-feira (14) a medalha de prata no lançamento de peso classe F32 para competidores com lesões encefálicas que competem sentados. Foi durante o mundial de paratletismo, em Paris.

Muito emocionada, a paratleta declarou que o sentimento que tem no momento é de gratidão a todos que a incentivaram a obter essa conquista.

“Eu não consigo ainda nem acreditar em tudo isso que está acontecendo. Desde a hora que vi que conquistei a medalha de prata, eu só me emociono. Mas quero dizer que sou muito grata a todos que me ajudaram e me incentivaram a conquistar essa medalha, que é tão importante para mim”.

Wanna Brito conta que o plano é continuar treinando para conquistar outras medalhas, como nos Jogos Paralímpicos 2024, que vai acontecer também na capital francesa.

“Vou continuar treinando muito porque a minha meta é trazer mais resultados. Creio que este é só o começo e minha equipe está aí para provar que a gente vai trabalhar mais para isso. A minha meta é chegar lá e tenho muita fé que vou trazer o ouro, em nome de Jesus”, afirmou.

A paratleta conta que passou 20 dias fora de Macapá para participar da competição. Apesar da saudade que sentiu da família, não desistiu do sonho.

“Foi por eles, pela minha família que fui até o fim. Inclusive, eu quero dizer a todos que nunca desista de seus sonhos. A sua limitação não vai te atrapalhar em nada. Você vai vencer e por isso não pense em desistir do que quer que seja. Vá até o fim”, declarou.

Wanna Brito, que tem 27 anos, treina desde 2019 e começou a competir no ano seguinte. Ela conta que tem uma rotina de treinos bem pesada na academia e na fisioterapia. Ela também tem o apoio de uma equipe multiprofissional composta de nutricionista e psicólogo.

O treinador da paratleta, Marlon Gomes, afirma que sempre acreditou que ela alcançaria um bom resultado. Ele fez um apelo aos empresários do Amapá.

“A Wanna é muito dedicada e ela se empenha mesmo em alcançar aquilo que ela se propõe. Quero dizer também que temos aqui em Macapá um verdadeiro tesouro. Então a gente pede que os empresários não deixem esse tesouro ir embora daqui, porque a gente precisa de apoio, passagem. Então todo mundo já está de olho nela”, concluiu.

Após a recepção no aeroporto, Wanna Brito percorreu as ruas de Macapá no caminhão do Corpo de Bombeiros do Amapá em um cortejo até o bairro Boné Azul, situado na zona norte de Macapá, onde reside.