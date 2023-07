Menina de 10 anos é estuprada pelo pai durante férias

Acusado era detento do regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que cumpre pena no regime aberto domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso nesta segunda-feira (10), em flagrante, acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma criança de 10 anos.

O crime teria ocorrido na tarde de domingo (9), por volta de 17h, no Bairro Santa Rita, em Macapá.

Em troca do ato libidinoso, Ruan da Silva Nunes, de 27 anos, teria prometido um celular à filha, que passava férias na casa dele.

De acordo com apurações da delegada Clívia Valente, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), a menina havia planejado passar 15 dias na casa do pai, que é separado da mãe dela.

Lá, ela teria chorado bastante e revelado o abuso sexual a uma prima, que de imediato levou o fato ao conhecimento da mãe da vítima.

“Ela (mãe da criança) registrou ocorrência na data de ontem (domingo) e veio hoje pela manhã na Dercca, os agentes identificaram que ainda era uma situação de flagrante e conseguiram prendê-lo no município de Mazagão”, relatou a delegada.

O detento foi preso quando trabalhava em uma obra de manutenção de rodovia. Ele é beneficiado por um programa de redução de pena, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) em cooperação com o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que beneficia 100 apenados dos regimes aberto e semiaberto, além de ex-presidiários com a oportunidade de realizar serviços remunerados em rodovias estaduais.

Ruan da Silva já tem passagens pelos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas e receptação. Desta vez, passará por audiência de custódia nesta terça-feira (11), pelo crime de estupro de vulnerável.