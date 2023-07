Missa e procissão marcam dia da protetora de Santana

Na cidade portuária, a 17 km de Macapá, o 26 de julho é feriado municipal.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Nesta terça-feira, 26 de julho, o país inteiro se reúne para homenagear uma figura querida pelos católicos: Santa Ana, a mãe de Maria e avó de Jesus Cristo.

No Amapá, no município portuário de Santana, localizado a 17 km de Macapá, a festa ganha ainda mais importância: ela é a padroeira da cidade.

Lá, as festividades em honra e louvor a Santa Ana ocorrem desde o dia 16 deste mês, com a realização de novenas. Hoje, o dia começou com a presença de vários devotos na igreja Nossa Senhora de Fátima e Santa Ana.

A celebração religiosa nesta quarta-feira, dia principal da programação, inclui a realização de uma procissão e uma missa em sua honra.

A programação de Santa Ana prevê, por volta das 17h, a concentração na entrada do município (avenida Santana com a rua Adálvaro Cavalcante), onde se encontra a estátua da santa. Logo em seguida, os fiéis seguirão em procissão em direção à Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa Ana, onde haverá uma missa presidida pelo Bispo do Amapá, Dom Pedro José Conti.

“Estamos acompanhando essa programação desde o dia 16, e hoje teremos a procissão com a missa. Santa Ana é nossa padroeira e representa a proteção e o cuidado das famílias. Esperamos que a população participe desse momento religioso e de muita fé do povo católico”, afirmou Jacy Costa, que faz parte da organização religiosa.

Para os católicos, essa santa tem um papel importante na religião. Por isso, o tema deste ano é ‘Santa Ana, mãe de Maria, avó de Jesus, protegei as nossas famílias’.

“Ela representa e tem o papel de conselho e protetor para os católicos. Minha mãe, que já faleceu, sempre me ensinou a ter devoção por Santa Ana, e assim faço. Tenho muita fé em sua proteção e sempre que preciso, rezo e peço sabedoria”, disse Antônia Rocha, dona de casa.

O encerramento oficial do evento será no sábado, dia 5, com um jantar na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa Ana.