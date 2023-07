Morre o pastor Oton Alencar, ex-presidente da AD

Ele foi presidente da Igreja Assembleia de Deus A Pioneira no Amapá por vários anos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A comunidade evangélica do Amapá está em luto com a notícia do falecimento do pastor Oton Alencar, ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (19), em Macapá.

Ele era ex-presidente da Igreja Assembleia de Deus A Pioneira no Amapá, congregação que liderou por muitos anos. Foi jubilado (aposentado) em novembro de 2022, após 45 anos de pastorado. Afastou-se por razões de saúde.

Uma fonte próxima à família do pastor revelou que ele travava uma batalha contra o câncer e estava internado no Hospital São Camilo, situado na região central de Macapá, onde veio a falecer nesta tarde.

Além de sua dedicação religiosa, o bioquímico e advogado Oton Miranda de Alencar também teve uma trajetória ligada à política, participando de campanhas eleitorais e até ocupando o cargo de ouvidor-geral do Amapá, durante uma das gestões do ex-governador Waldez Góes, atual ministro do governo federal.

A notícia do falecimento começa a repercutir nas redes sociais, onde amigos, familiares, fiéis e admiradores prestam homenagens ao pastor, relembrando a sua influência positiva e legado a serviço da fé.

A Aliança Pró-Evangélicos do Brasil e Exterior (Apeb) lamentou o ocorrido e afirmou, em nota, que Oton Alencar era um pastor exemplar, que influenciou gerações de discípulos do Evangelho de Cristo e ensinou a palavra de Deus de forma excepcional.

“Nunca quis ser pastor. Meu desejo era seguir minha carreira profissional de bioquímico e de advogado. Mas, quando o Senhor nos chama, temos que obedecer. Eu resolvi obedecer a Deus e servir à sua Obra”(Pr Oton)

Até esta publicação, ainda não havia informações sobre velório, cortejo e sepultamento.