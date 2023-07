Motociclista morre ao colidir com caminhão

Acidente ocorreu na BR-210, a 10 km da zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motoqueiro morreu em uma colisão lateral com caminhão de uma distribuidora. O acidente ocorreu por volta de 9h desta quinta-feira (6), no km-10, da BR-210, nas proximidades do posto de fiscalização da PRF.

A vítima fatal foi identificada como Ramon da Silva Brazão Pires, de idade não informada. Ele conduzia uma motocicleta 300cc.

De acordo com inspetor Germano, Ramon era morador da região e não possuía CNH, apesar de ser o proprietário do veículo. A suspeita é de que ele teria sido atingido pelo caminhão ao fazer uma conversão, saindo de uma curva.

“Os veículos transitavam em sentidos opostos, mas foi uma colisão lateral. O caminhão em direção ao interior e a motocicleta no sentido Macapá. A conversão é proibida no local, porque a sinalização horizontal é de faixa contínua dupla, então são proibidas ultrapassagens, mudanças de faixa, retornos e conversões”, explicou o policial.

Ainda segundo o inspetor, o motorista parou no local, mas depois retornou em direção a Macapá, onde se apresentou à Polícia Civil do Amapá.

Na delegacia, ele teria dito que saiu do local do acidente com medo de ser espancado por populares.