Motorista de colisão que matou Eldo quer prestar serviços comunitários, diz família

Acidente ocorreu em fevereiro deste ano, na zona sul de Macapá. Motorista está em liberdade.

Compartilhamentos

Atualizada às 16h58 de 04/07/2023

Por IAGO FONSECA

O motorista responsável pela colisão que resultou na morte do cabeleireiro e empresário Eldo Duarte, 42 anos, busca um acordo com o Ministério Público para evitar uma eventual punição mais severa. A informação é da família da vítima, que está acompanhando o processo.

Edielson Duarte, irmão do cabeleireiro, informou que a defesa do motorista Miguel Ângelo do Rosário Almeida Filho, de 40 anos, estaria oferecendo a alternativa de prestação de serviços comunitários em troca da suspensão do processo, evitando assim um julgamento do processo.

Na prática, o acusado quer se livrar de um processo por homicídio doloso, o que o levaria a um júri popular com possibilidade de sentença de prisão.

O advogado que ajuda na acusação explicou à família que o inquérito policial foi concluído e aguarda encaminhamento para a justiça, enquanto o Ministério Público analisa a possibilidade de um “Acordo de Não Persecução Penal” (suspensão do processo) ou seguir adiante com a denúncia.

No entanto, a família de Eldo e o advogado de acusação acreditam que essa medida não é a mais adequada para o caso, considerando as numerosas testemunhas e as imagens de câmeras que supostamente comprovariam a culpa do motorista. Por isso, estão determinados a levar o caso adiante.

“É ridículo a pessoa pagar serviço comunitário sendo que ela tirou a vida de uma pessoa”, afirmou Edielson.

Eldo era presente em sua família. Empresário de shows musicais e de um salão em parceria com seus irmãos, o cabeleireiro visitava seus pais idosos a cada dois dias para levar alimentos e acompanhar o bem-estar deles.

“Minha mãe vive chorando pela partida do meu irmão e, agora, a gente se redobra pra cuidar dos nossos pais e ir levando a vida”, reforça.

Sendo a fonte de renda dos irmãos, o salão ainda funciona, mas a demanda diminuiu com a morte de Eldo, pois a simpatia e popularidade dele levava ao empreendimento grande parte da clientela.

Eldai Monteiro Duarte, de 41 anos, também irmão de Eldo, lembra que trabalhar com o cabeleireiro era uma alegria, mas a ausência trouxe dificuldades, pois o empresário era quem cuidava das mídias sociais e propaganda da sociedade do salão que funciona há muitos anos na Avenida Feliciano Coelho, no Bairro Trem, zona sul de Macapá.

“Trabalho ficou difícil. Tipo: agora funciona apenas uma parte do salão, a outra foi embora. Muitos clientes que ele atendia não vieram mais. Ele fazia a parte de mídia e era o que ele sempre gostava. Às vezes, fico no aguardo dele chegar, mas nunca mais chega”, lamenta.

A morte de Eldo

A colisão ocorreu na manhã do dia 18 de fevereiro, na rotatória da Rodovia Josmar Chaves Pinto com a Rua Marola Gato. Era um sábado de carnaval.

Tudo foi registrado em câmeras de residências e empreendimentos próximos. Nas imagens, é possível verificar que o condutor do veículo, Miguel Ângelo do Rosário Almeida Filho, de 40 anos, avançou a preferencial, colidindo com a motocicleta guiada por Eldo.

As filmagens mostram que o condutor desceu do veículo e se livrou do que parece ser uma garrafa verde. Quando viu Eldo no chão, fugiu do local sem chamar a emergência.

Em abril, sob entendimento do juiz José Castellões Neto, da 3ª Vara da Justiça do Amapá, de que Miguel Ângelo não oferece risco ao andamento do processo e nem à ordem pública, o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil foi negado.