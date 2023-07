Mulher que queimava lixo na rua é indiciada por poluição

Ações quase que diárias da acusada foram registradas por câmeras de segurança. Caso ocorreu em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil do Amapá pela prática do crime de poluição. A acusada, moradora de Macapá, queimava corriqueiramente folhas de árvores e outros resíduos sólidos em frente a sua casa, colocando em risco a saúde das pessoas devido à fumaça que se espalhava pela vizinhança. O nome e o bairro dela não foram divulgados.

As ações da mulher foram registradas por câmeras de segurança de uma das residências vizinhas nos meses de abril e maio. O delegado Leonardo Fabrício Leite, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), destacou os danos que essa prática pode causar à saúde humana.

Segundo ele, além do risco de incêndio, a fumaça da combustão de folhas emite diversos poluentes, incluindo óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e material particulado, juntamente com outras substâncias altamente tóxicas.

“Os óxidos de nitrogênio, por exemplo, causam edemas pulmonares nos seres humanos. Acerca do monóxido de carbono, a sua inalação pode causar leves sintomas de envenenamento, dores de cabeça e até falhas na respiração, levando à morte. É fundamental conscientizar sobre os graves efeitos à saúde provocados pela queima de lixo na zona urbana e combater essa prática nociva”, advertiu o delegado.

O inquérito policial concluído encaminhado à Justiça.