Multivacinação no país começa pelo Amapá com 17 imunizantes para crianças

Estado é destaque em cobertura vacinal, por isso sediou o lançamento da campanha nacional neste sábado.

Por IAGO FONSECA

Crianças e adolescentes do Amapá foram os primeiros do Brasil a participar da Campanha Nacional de Multivacinação 2023, que iniciou em todas as Unidades Básicas de Saúde nos 16 municípios do estado.

O lançamento da campanha foi feito estado amapaense devido à virada de mesa em relação à imunização da população contra as síndromes gripais – que levou o Amapá da última para a primeira posição entre as unidades da Federação.

No lançamento do Dia D na praça Veiga Cabral em Macapá, na manhã deste sábado, 15 de julho, muitos pais levaram seus filhos para atualizar as vacinas. A campanha, que segue até o dia 30, promove a atualização vacinal para completar a imunização.

Hélio Márcio, de 47 anos, levou a pequena Heloíse. Lá, tomou a somente as vacinas para covid-19 e vitamina A. Para ele, o momento dá oportunidade para os pais reforçarem a saúde dos filhos.

“A gente não tem o tempo para ir levar lá no posto de saúde para vacinar. Como hoje é minha folga, aproveitamos pra atualizar a carteirinha dela”, conta.

A organização da campanha providenciou atividades recreativas com brinquedos, interação com música, desenho distribuição de lanches, para distrair a criançada durante a espera na fila.

A colaboração entre instituições possibilitou que o Amapá seja destaque nacional no combate a doenças gripais e endêmicas. A união do Ministério da Saúde, governos estaduais e municípios permite que o país avance na cobertura vacinal, segundo Eder Gatti, coordenador do Programa Nacional de Imunização, que estava em Macapá.

“As nossas crianças estão desprotegidas para a paralisia infantil, meningite, coqueluche, difteria, (…) doenças que embora tenha sumido do nosso cenário epidemiológico, elas ainda circulam pelo mundo e elas podem voltar a causar surtos aqui no nosso país”, conta.

Os desafios amazônicos são diferentes dos centros urbanos de outras regiões do país, destacou a Especialista Internacional em Imunização da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/OMS, Lely Guzman, que também esteve no Amapá para o lançamento da campanha.

Segundo ela, áreas ribeirinhas, quilombolas e indígenas também fazem parte da cobertura vacinal do estado e, portanto, dependem de uma logística diferente para imunizar.

O Amapá era o último estado na lista de cobertura vacinal, com menos de 14% de crianças e adolescentes com os imunizantes em dia, lembrou o governador do Amapá, Clécio Luís.

“Ao longo dos anos nós fomos perdendo cobertura vacinal, as famílias deixaram de vacinar seus filhos. (…) desde começo do ano nós retomamos esse papel. Com apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, em 18 dias de trabalho nós saímos do último lugar para o primeiro lugar nacional em cobertura vacinal. Além de ser o primeiro lugar, fomos o primeiro estado a cumprir as metas”, revela.

Na capital, o planejamento de imunização começou com a expansão das estratégias do município para outras regiões do estado. De acordo com Erica Aymoré, secretária municipal de saúde (Semsa), a participação do Ministério da Saúde permite ampliar as formas que as vacinas chegam à população e ajudam na divulgação.

“Temos muita adesão às ações itinerantes, mas a procura na sala de vacina ainda é baixa. A gente precisa da conscientização da população sobre a importância da vacina das crianças, para evitar pneumonia, meningite, por exemplo, que é uma doença extremamente grave e com grande taxa de mortalidade e com grande taxa de sequelas neurológicas posteriores”, explica.

A Campanha Nacional de Multivacinação 2023 no Amapá segue até o dia 30 de julho. Durante a ação são oferecidos 17 imunizantes para fortalecimento da saúde infanto-juvenil.

Após a campanha, as vacinas permanecem disponíveis o ano inteiro na rede básica gratuita. Os pais ou responsáveis devem acompanhar a criança, ou adolescente, com a carteira de vacinação, documento de identidade e cartão do SUS.

17 imunizantes

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), estarão disponíveis doses de 17 tipos de imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação para esse público:

BCG

Hepatite A

Hepatite B

Penta (DTP/Hib/Hep. B)

Pneumocócica 10-valente

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

Vacina Oral Poliomielite (VOP)

Vacina Rotavírus Humano (VRH)

Meningocócica C (conjugada)

Febre amarela

Tríplice viral

DTP (tríplice bacteriana)

Varicela

HPV quadrivalente

dT (dupla adulto)

dTpa (DTP adulto)

Menigocócica ACWY

Covid-19 (que não é de rotina, mas também será disponibilizada)