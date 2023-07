Veja a análise do Salmo 72

Bom dia! A paz não pode ser o fruto de guerras, violência, ganância e outros sentimentos A paz duradoura não pode ser mantida à força, mas pelo entendimento. Diferente dos reis anteriores, Salomão foi o único que conseguiu expandir seu reino sem violência. No nosso dia a dia, trocamos nossa paz pelo dinheiro e outras conquistas superficiais e passageiras. Veja a análise do Salmo 75 e tenha uma ótima semana de trabalho com o nosso Deus e nosso Senhor Jesus!