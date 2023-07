No Iapen, polícia acha celulares de onde pode ter partido ordem de execução

Mandados de busca a apreensão foram cumpridos com apoio da Polícia Penal.

A investigação de um homicídio ocorrido no início do ano levou a Polícia Civil do Amapá a novamente encontrar celulares dentro da cadeia.

Na tarde de quinta-feira (6), agentes da Delegacia de Homicídios, com apoio da Polícia Penal e do Grupo Tático Prisional, cumpriram um mandado de busca e apreensão no Pavilhão Provisório 2 do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e encontraram os aparelhos, de onde pode ter sido dada a ordem para o crime.

“A ação ocorreu no âmbito de uma investigação de homicídio ocorrido em janeiro deste ano, onde um dos suspeitos já identificados encontra-se atualmente detido. A apreensão dos celulares e outros itens faz parte dos esforços para a elucidação completa do caso”, explicou delegado Leonardo Alves, responsável pela operação.

Ele não quis dar detalhes do crime para não atrapalhar as investigações porque existem outros envolvidos que ainda não foram presos.

O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em elementos recolhidos durante a investigação, que indicam a possível participação do detento na ocorrência do crime.

Durante as buscas, foram encontrados quatro aparelhos celulares, diversas porções de drogas, facas e metais pontiagudos.

“O detento suspeito, alvo do procedimento realizado hoje, foi qualificado e interrogado”, afirmou o delegado.

Os aparelhos telefônicos serão enviados para perícia. Através da análise dos dados contidos neles, os investigadores esperam encontrar provas que conectem os suspeitos e levem à motivação do crime.