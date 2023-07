No Jari, 6 são presos por crimes contra mulheres

Eles cometeram crimes desde descumprimento de medida protetiva até estupro e feminicídio.

Da REDAÇÃO

No sul do Amapá, seis homens foram presos por casos distintos de violência contra mulheres, numa ação coordenada pela Polícia Civil do Amapá. Os crimes e as capturas ocorreram no município de Laranjal do Jari, no sul do estado, a 290 km de Macapá.

A ação foi organizada pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher de Laranjal do Jari (DECCM-LJ), que reuniu todos os mandados de prisão em aberto contra indivíduos que praticaram crimes contra mulheres. As prisões foram feitas na última sexta-feira (7), mas só foram divulgadas nesta terça-feira (11).

De acordo com o delegado Breno Esteves, o objetivo é fazer com que os agressores cumpram as penalidades e proporcionar mais segurança às vítimas, que ficam sobressaltadas com a liberdade dos acusados.

Segundo ele, os crimes são de lesão corporal por violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas de urgência, estupro, homicídio e feminicídio.

“Com essa motivação, a equipe de investigação da DECCM-LJ fez os levantamentos da localização dos autores com prisões preventivas e condenações pelos crimes de competência da unidade. Organizamos essa operação e demos cumprimento a seis mandados de prisão”, explicou o delegado.

Após passar por audiência de custódia, todos foram encaminhados ao sistema penitenciário da capital. Os nomes deles não foram divulgados pela polícia.