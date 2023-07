Nos passos do Breaking, grupo MMC sai de Macapá atrás da coroa mundial

Além de participar da competição, os atletas do Master Maxima Crew farão documentário sobre a história do Hip-Hop no Amapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O grupo de dança de rua Master Maxima Crew, de Macapá (AP), está com tudo marcado para competir na seletiva Cypher Brasil da Red Bull BC One em São Paulo (SP), uma das mais importantes do país, no dia 22 de julho.

Além de representar o Amapá, os irmãos Alberto Jaime e Fabrício Vilhena, de 31 e 39 anos, de quebra farão um documentário sobre a história do hip-hop amapaense.

A Cypher Brasil vai rolar nos dias 20, 21 e 22 de Julho. Os B-Boys (“break boys”) vão ficar 6 dias na terra da garoa para treinar e participar da seletiva regional da competição, que pode levar os vencedores para o campeonato mundial. É o maior torneio de breaking 1×1 do mundo.

O grupo já tem as passagens marcadas, mas está na busca de um apoio local para bancar as despesas durante o evento.

“A gente tá com muita confiança na nossa turma do breaking do Amapá, com a expectativa lá em cima, sempre representando nossa cultura local e mostrando pro Brasil e pro mundo o que a gente sabe fazer”, diz o comunicado da galera.

O documentário que eles vão produzir vai abordar a cultura hip-hop, o estilo de dança de rua “break” no Amapá e os preconceitos que eles ainda enfrentam, segundo o Alberto.

“Vamo contar nossa história, mostrar o que o break dance e o hip-hop significam pra gente, não só como esporte olímpico, mas também como superação”.

Há 18 anos, os irmãos Alberto e Fabrício descobriram o break dance em um projeto social no bairro Nova Esperança, periferia sul de Macapá. De lá pra cá, eles já passaram por vários grupos e competições locais, nacionais e até na Guiana Francesa.

O Master Máxima Crew, que está junto há 4 anos, conta, também, com os amigos Renilson e Rodrigo, de 32 e 34 anos, respectivamente. Essa galera faz um trabalho social com a Escolinha de Break no ginásio Avertino Ramos, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. Toda sexta-feira, eles mandam ver na dança e no estímulo aos mais novos.

Modalidade Olímpica

O breaking será incluído como uma das modalidades nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na França. O Comitê Olímpico Internacional incluiu o esporte para atrair o público jovem para a competição.