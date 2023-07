Veja a análise de hoje no Salmo 56

Compartilhamentos

Bom dia! A Bíblia deixa claro que cada um de nós tem um livro com todos os acontecimentos de nossa vida, cada ato nosso está sendo registrado pelo Pai Celestial. Ou seja, ele não é o autor do livro, somos nós. Veja o que diz a reflexão no Salmo 56 e tenha um feliz sábado, o Dia do Senhor (memorial da criação).