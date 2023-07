Novo HE: publicação do edital de licitação é a ‘melhor notícia’, diz Davi

Principal articulador da obra está em agenda oficial em Portugal

Compartilhamentos

Da Redação

O senador Davi Alcolumbre (UB-AP) comemorou a publicação no Diário Oficial do Estado do edital de licitação para a construção do novo Hospital de Emergência de Macapá. O senador, que é o principal articulador da obra, recebeu a notícia por telefone do governador Clécio Luís.

De acordo com o senador, as obras iniciam ainda neste ano.

“Essa é uma das melhores notícias que eu poderia ter recebido. Estamos lutando há muitos anos para conseguir esse recurso, dedicando nosso mandato, tempo e esforço em Brasília para a concretização desse sonho. É um recurso inédito para uma obra aguardada há quase seis décadas”, comemorou Davi.

A iniciativa de articular a liberação de R$ 120 milhões para a constrição é do senador, que também conduziu com o Exército Brasileiro a liberação da área onde ficava a vila militar das avenidas Mendonça Júnior e Padra Júlio, onde o novo hospital será erguido pelo governo do Estado.

A doação da área rendeu uma economia de R$ 30 milhões, e pôs fim a um impasse de 20 anos.

“Sem dúvida, essa é uma bandeira do meu mandato.

“Esse hospital é um marco na história da saúde pública do Amapá e vai mudar a vida de milhares de amapaenses que estão sonhando com essa obra. Dar para a população um atendimento digno de emergência e urgência é o que queremos e, para isso, estamos trabalhando”, frisou Alcolumbre.

“Há anos que o senador Davi luta e sonha com essa obra. Agora, são 60 dias úteis para ter uma empresa vencedora e começar essa obra que vai mudar toda a história da saúde pública do Amapá”, comentou o governador.