Novo HE será a maior unidade hospitalar do Amapá, diz governo

Secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre, explicou o projeto ao Portal SelesNafes.com.

Da REDAÇÃO

A estrutura do novo Hospital de Emergências (HE) será a maior unidade hospitalar do Estado do Amapá. Ao todo, serão mais de 15 mil metros quadrados de área construída, se tornando a maior edificação da rede pública na área da Saúde.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre, a obra será de metodologia construtiva de estrutura mista de concreto e aço. As paredes de vedação externa serão em painéis termoacústico, que vão assegurar maior eficiência energética ao edifício.

“Esse material é muito moderno, desenvolvido para garantir maior eficiência nas trocas térmicas do edifício e vai, também, garantir maior dos ruídos externos. Além disso, todas as paredes internas serão em drywall [material para paredes e tetos personalizados], o que vai dar maior velocidade na execução da obra, pois precisamos construir esse hospital o mais rápido possível”, explicou.

Após a finalização do processo de licitação, haverá a fase de elaboração de projetos, que poderá durar três meses. O planejamento é que execução da obra inicie em janeiro de 2024 e tenha a duração entre 1,5 e 2 anos. Segundo Covre, a estimativa é que a obra gere cerca de 300 empregos diretos.

O novo HE será construído na área onde funcionava a Vila Militar e foi cedida pelo Exército Brasileiro, localizado atrás do atual prédio do HE, em no Centro de Macapá.

O projeto contempla a implantação de 212 leitos na estrutura total, entre clínicos, intensivos, de cuidados intermediários e específicos da Unidade de Tratamento de Queimados.

A estrutura conta com o investimento de mais de R$ 110 milhões, recursos de emendas articuladas pelo senador Davi Alcolumbre (UB).