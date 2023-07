“O futevôlei me aproximou mais ainda dos meus filhos”, afirma atleta no Macapá Verão

A competição reúne 16 duplas e é disputada no balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

O ex-jogador de futebol profissional, Everton Reis, é um dos competidores dos jogos de futevôlei realizado neste sábado (8) no balneário da Fazendinha. Junto com o filho Enzo, de 18 anos, ele participa da competição.

“Eu jogo futevôlei há 15 anos. E uma coisa muito boa que aconteceu nos últimos anos é que eu que eu pratico esse esporte com meus filhos, um de 18 anos e o outro de 9. E mais tarde vou poder jogar aqui, na Fazendinha, com o Enzo, que é o de 18 anos. Isso, sem dúvida, aumentou mais ainda o nosso laço de pai e filho, nos aproximando mais ainda”, declarou.

Everton Reis e Enzo participam da categoria de Elite, na série A da modalidade. Ele conta que se apaixonou pelo esporte desde o momento em que conheceu.

“O futevôlei é uma paixão para mim. Desde que eu joguei pela primeira vez, ele se tornou o meu esporte favorito”.

A competição reúne 16 duplas. O presidente da Federação Amapaense de Futevôlei, Gilberto Lustosa, conta que avalia positivamente a inserção da modalidade no Macapá Verão.

“Gostei muito da ideia, pois este esporte, ele está em muita ascensão no momento, pois temos demais de quinhentos jogadores em todo o Amapá”.

Como o próprio nome indica, o futevôlei é um esporte que mescla regras do futebol e do vôlei. Ele é praticado em quadras de areia. Nessa competição é proibido usar as mãos, sendo permitido podendo o uso dos pés, pernas e cabeça.

Os jogadores podem tocar na bola até três vezes antes de ser passado para o outro lado. A disputa é jogada em sets de 18 pontos sem vantagem. Vence a dupla que levar dois sets.

O coordenador do Macapá Verão, Gilberto Ferreira, ressaltou que as programações esportivas foram feitas em parceria com as associações e federações.

No domingo (9), está programado para acontecer no mesmo local o Queimadão Beach Misto. A programação está prevista para começar as 14h30.