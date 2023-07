Podemos estar procurando enxergar apenas o lado ruim das coisas

Compartilhamentos

Bom dia! Existem duas maneiras de olhar a vida, que dependem do observador. Algumas pessoas não conseguem olhar o lado positivo dos acontecimentos, e só focam no que é ruim. Claro que a vida é repleta de momentos bons e ruins, mas nós é que escolhemos onde queremos depositar as nossas energias. O Salmo 77 nos mostra uma perspectiva interessante. Acompanhe a análise deste capítulo e tenha um feliz sábado, memorial da criação de Deus!