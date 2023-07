Veja a bela lição contida no Salmo 71, uma oração a Deus para não ficar desamparado na velhice

Bom dia! Existe um sentimento em parte da sociedade de que os idosos são improdutivos, e por isso acabam perdendo seu valor. Essa sensação é sentida na pele por eles. Por isso, muitos ficam em depressão ou se isolam. Essa já era uma preocupação do rei Davi, no Salmo 71. Ele também estava velho e pediu a Deus que não fosse desamparado. Veja a análise e tenha um ótimo domingo (16) com o nosso Senhor Jesus!