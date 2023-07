Obra de acesso à rodovia avança, mas moradores se queixam

Acúmulo de areia e crateras colocam em perigo quem passa diariamente na via.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A Avenida Stephan Houat, uma das principais vias de acesso à Rodovia Josmar Pinto, no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, passa por reestruturação e pavimentação há pouco mais de um mês. O alto fluxo de veículos na região somados ao acúmulo de areia tem causado transtornos a moradores e motoristas que trafegam pelo local.

A rua passa por serviços de escavação e construção das ‘bocas de lobo’, para drenar as águas da chuva. As adequações iniciaram na entrada da avenida, na rotatória da Rua Hamilton Silva, e já avançaram cerca de 500 metros. A obra vai beneficiar outras 7 ruas interligadas.

“Como metade da rua não está muito legal, a galera só passa pelo lado direito e aí no horário de pico é horrível”, diz Roberto Alves, 23 anos, estudante de engenharia da computação. Segundo ele, já houve acidentes entre veículos e um caminhão já atolou em uma curva com areia.

Morador de um residencial próximo à Rua Santos Dumont, o jovem conta que a poeira sempre foi um problema, mas espera por melhoras.

“Estender roupa aqui fora a gente nem tenta. Acho que sempre tem maneiras melhores de planejar e, claro, fazer de um jeito mais tranquilo. Mas agora eu quero aguardar e ver a rua melhorar”, conclui.

O trecho já teve os serviços de escoamento concluídos, mas até o momento não foram pavimentados. A área possui depósitos de areia e crateras que impedem que veículos trafeguem normalmente. Apesar das placas de aviso sobre o trecho em obras, veículos e motos que passam ali deslizam frequentemente.

Metros à frente, dona Nazaré Menezes, de 65 anos, não se incomoda nem um pouco. Residente há 23 anos no bairro, ela diz que a obra representa um avanço para a comunidade. Para ela, a obra deve resolver problema dos alagamentos, que já atingiram a sua casa diversas vezes.

“Só passaram asfalto aqui uma vez depois que cheguei pra cá. Antes, o que faziam aqui era matar gente, assaltos, e tapar buracos”, revela.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, a previsão de entrega das obras é para dezembro. A execução, no valor de R$ 4 milhões, é fruto de emenda parlamentar do Deputado Federal Acácio Favacho, com complemento municipal.

Serão 2,6 km de terraplanagem, tubulações para escoamento e pavimentação. As vias que recebem o serviço são a Avenida Stephan Houat (755,98m) e as Ruas Pedro Afonso (558,68m), Pastor Esdras (252,95m), Pastor Deocleciano (284,05m), Antônio Pinheiro (220,00m), Waldomiro Demóstenes (148,53m), José Rodrigues (164,70m) e José Domingos (228,07m).