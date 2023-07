ONG Carlos Daniel comemora 8 anos e recebe picape de presente

O veículo foi comprado por meio de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto

Por ANDRÉ SILVA

A ONG Carlos Daniel completou oito anos, e neste sábado (1º) recebeu de presente uma picape zero quilômetro. O veículo, comprado com emenda do senador Lucas Barreto (PSD), vai ajudar no transporte de doações e de equipamentos que ajudam crianças e adolescentes em tratamento, especialmente contra o câncer.

A entrega do veículo ocorreu na sede da ONG, localizada no bairro Buritizal, zona sul de Macapá, onde pacientes e os familiares se reuniram para comemorar o aniversário.

A instituição foi criada em 26 de junho de 2015, ano em que morreu o filho do idealizador do projeto, Agenilson Silva. Ele foi acometido por um câncer e não resistiu. A perda do filho o impulsionou a lutar pela vida das crianças e adolescentes do Amapá.

Matiele Moraes, de 30 anos é mãe da Mabele Oliveira, de 11 anos, diagnosticada com câncer na cabeça. Os primeiros sintomas começaram a aparecer em 2019. Vômito, dor de cabeça, falta de apetite e muito sono eram os principais. Em poucos dias ela piorou.

Os pais a levaram para o Pronto Atendimento Infantil (PAI), onde foi medicada e mandada de volta para casa. Assim que acordou no dia seguinte, a menina apresentou convulsões e teve que ser levada de volta às pressas para o hospital.

Lá, ela foi avaliada pelo médico que solicitou exames, entre eles uma tomografia. O resultado caiu como uma bomba, lembra a mãe. A menina estava com um tumor na cabeça.

A criança foi encaminhada para o programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), mas as notícias não eram boas.

“Eles disseram que ela iria entrar numa fila de espera e que a viagem poderia acontecer em um ano. Minha filha não podia esperar tanto assim. Foi quando a tia dela, minha cunhada, que é amiga do Agenilson, e falou da ONG. Daí foi só benção. Ela fez radioterapia em Curitiba durante seis meses, voltamos para Macapá”, lembrou.

Mas a luta ainda não estava terminada e depois de dois meses o tumor voltou.

“Dessa vez na coluna. Voltamos e ela fez uma outra cirurgia. Essa cirurgia mexeu com toda a estrutura dela. Ela ficou sem movimentos. Fez fisioterapia, está melhor e agora só vai precisar voltar em maio do ano que vem. Sou grata a Deus e a ONG Carlos Daniel e muito importante para vida das crianças o Amapá”, enfatizou a mãe.

A ONG atua nas tratativas para que as crianças sejam diagnosticadas e, em seguida, encaminhadas para o tratamento. Geralmente, elas são enviadas para instituições de outras partes do Brasil com quem a Carlos Daniel tem parceria.

“E também nós direcionamos à casa de apoio que é primordial porque muitas vezes o paciente e o acompanhante ficam preocupados aonde vai ficar, mas todas as crianças que são recebidas pela ong vão para casa de apoio e tem café, almoço e janta garantidos. Importante lembrar que todos vão via TFD, via SUS, porque a parceria que temos com os hospitais, exigem que os pacientes saiam dessa forma daqui”, explicou o presidente.

A picape Toro será usada para, além de transportar pacientes e parentes que são atendidos pela instituição, vai auxiliar no transporte de grandes objetos que não caberiam num carro popular.