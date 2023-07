OVNIS NO AMAPÁ: Programa The Papo estreia neste sábado

Objetos nos céus da Guiana Francesa na fronteira com o Brasil em março de 2020. Tema que não sai de evidência marcará o 1º podcast na Rádio Web Nossa Rádio AP

Da Redação

Um dos assuntos mais intrigantes e fascinantes do mundo moderno será o tema do primeiro podcast do programa The Papo, que estreia neste sábado (1º), às 16h30, na rádio web “Nossa Rádio AP”. O programa será transmitido de um estúdio no bairro Açaí, zona norte de Macapá.

A proposta do programa segundo o jornalista André Silva, é debater assuntos relevantes e polêmicos do Amapá, mas também de outras partes do Brasil e do Mundo.

“A tecnologia proporciona isso, né? Essa conectividade com o mundo por se tratar de uma rádio web”, disse.

O primeiro entrevistado do programa será o jornalista Emanoel Jordânio, que vai trazer registros de avistamentos de objetos voadores não identificados nos céus do Amapá, nas décadas de 1960 a 1980.

Além dele, o jornalista e escritor Júlio Miragaia também fará contribuições importantes sobre o tema.

O programa vai ao ar às 16h30min, e será transmitido simultaneamente pelo aplicativo da Nossa Rádio AP, pelo Facebook e YouTube. Clique aqui para baixar o aplicativo da rádio e acompanhar todo o conteúdo.