Pai é preso por estuprar e engravidar a filha duas vezes

Ezequiel Cardoso Sales foi preso pela Polícia Civil do Amapá no Bairro Coração, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá determinou a prisão preventiva de um homem acusado de estupro de vulnerável, que teria engravido a própria filha duas vezes, quando ela tinha entre 12 e 13 anos.

O mandado de prisão contra Ezequiel Cardoso Sales, de 43 anos, foi cumprido pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes (Dercca), na tarde desta segunda-feira (17). Ele foi surpreendido por agentes da Dercca em uma casa no Ramal do Seringal, Bairro do Coração, na zona oeste de Macapá.

Segundo a polícia, os abusos teriam perdurado por vários anos. Traumatizada pelos sequenciais estupros, a vítima, atualmente com 17 anos, relatou o caso a uma assistente social que trabalha em um órgão público no bairro.

De acordo com a delegada Clívia Valente, da Dercca, a vítima possui quatro irmãs com idades entre 11 e 14 anos, e seu temor era de que elas também passassem pela mesma situação. A denúncia foi feita com o objetivo de interromper o ciclo de violência. Segundo a delegada, o acusado confessou os crimes.

“Ela engravidou por duas vezes, sendo um natimorto [morte de um feto após 20 semanas de gravidez] e uma outra criança que a pessoa presa hoje admitiu a possibilidade de ser filho dele, admitiu que praticou o crime, que se perdurou por anos contra a própria filha, não negou, e também consentiu a realização do DNA em relação a criança”, contou Valente.

Ezequiel Cardoso foi encaminhado para audiência de custódia, que deverá ocorrer ainda hoje.