Pais de adolescente que teve relações sexuais com adulto poderão ser indiciados

Caso é considerado estupro de vulnerável. Acusado afirma que pais da menina sabiam do relacionamento

Compartilhamentos

Da Redação

Um homem que está sendo investigado por ter mantido relações sexuais com uma menina de 14 anos foi preso em flagrante acusado de também ameaçar a adolescente, em Porto Grande, a 105 km de Macapá. No entanto, durante a audiência de custódia, ele foi libertado.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Porto Grande. Segundo informou o delegado Aldarlon Santos, o acusado responde por estupro de vulnerável. Esta semana, ele teria abordado a vítima na frente da residência dela para pressioná-la a interromper a investigação.

“O investigado teve a audácia de procurar a vítima em frente à residência desta, e ameaçá-la para não dar continuidade no procedimento investigativo, sob pena de arcar com a própria vida, ocasião em que, restando confirmada a veracidade das informações, foi dada voz de prisão a ele”, explicou o delegado.

O acusado já tinha admitido o crime durante depoimento na delegacia, mas alegou que houve relação consensual, inclusive com suposto conhecimento dos pais da menina. De acordo com ele, foram pelo menos três relações.

Durante a audiência de custódia, o juiz acatou entendimento do Ministério Público de que se trata de réu primário, o que lhe permite responder ao inquérito em liberdade. No entanto, o delegado já solicitou a prisão preventiva do investigado.

A polícia estuda a possibilidade de indiciar também os pais da menina. Agora, o acusado também pelo crime de “coação majorada no curso de processo”.