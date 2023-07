Para evitar acidentes, Santana intensifica fiscalização contra uso de cerol

Fiscalização para quem empinar pipas com linhas cortantes irá até 31 de julho.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Ao mesmo tempo em que faz alegria de crianças e adolescentes no período das férias, o colorido das pipas também traz o risco de acidentes envolvendo, principalmente, motociclistas.

A brincadeira se torna perigosa pelo uso de cerol nas linhas, que podem cortar pessoas. O perigo se estende também quando as pipas, papagaios e rabiolas são soltas próximas da rede elétrica.

Por isso, a Prefeitura de Santana está tomando medidas para tornar a diversão mais segura. Por meio da ação “Pipa legal é sem cerol. Corte essa ideia das suas férias”, iniciada no último dia 20 e com duração até 31 de julho, as fiscalizações serão realizadas nas ruas e avenidas para coibir o uso do cerol.

“No ano passado mesmo, dois colegas por pouco não caíram da moto. Tem muita gente, principalmente, moleque que não respeita e empina papagaiou nas principais ruas onde a gente passa com frequência. Fica muito perigoso”, alertou o mototaxista Rodrigo Bastos.

O uso do cerol representa um grande risco para todos, especialmente para os motociclistas, que estão sujeitos a acidentes graves caso entrem em contato com linhas com essa substância cortante.

O secretário em exercício de Desenvolvimento Urbano e Habitação, João Carlos, promete rigor. Segundo ele, a mensagem é clara: todos podem se divertir, mas de forma segura, sem o uso do cerol, em locais seguros e longe da rede elétrica.

“Soltar pipa não é o problema e sim a utilização do uso do cerol. A gente entende que é uma brincadeira, mas é preciso atenção, pois não podemos comprometer a vida de mototaxistas que são trabalhadores. Por isso, quem for empinar pipa, não use cerol e brinque em locais distantes da fiação elétrica. Porque, se pegarmos linhas com cerol, vamos recolher”, afirmou.

Lei

A Lei Municipal número 1006 de 2013 prevê penalidades e multa que pode chegar a R$ 200,00. Além disso, fica proibido empinar pipas ou papagaios próximo da fiação com rede elétrica, a uma distância de 200 metros.