Parado em barreira policial, motorista fica nervoso e acaba flagrado com arma e drogas

Suspeito foi preso por policiais de elite do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual, da PM do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de 30 anos foi flagrado em posse ilegal de uma pistola de uso restrito de forças policiais e várias munições em uma barreira de fiscalização do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). O flagrante ocorreu na noite desta terça-feira (11), na Rodovia Norte Sul, em Macapá.

Além disso, Marcelo Augusto da Cruz, que dirigia um carro prata, modelo Polo, não possui Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi parado nas proximidades da sede da Polícia Federal, na zona norte da capital.

De acordo com o capitão Alan Miranda, comandante do Tático Operacional Rodoviário (TOR) – grupo de elite do BPRE –, durante a abordagem, o suspeito apresentou nervosismo. Ele logo confessou que não era habilitado, foi então que os militares sentiram um forte odor de drogas, que exalava do interior do veículo e decidiram fazer as buscas.

Dentro do automóvel, os policiais disseram ter encontrado duas porções de maconha, uma pistola ponto 40, carregada com 15 munições. Outras 50 munições estavam escondidas embaixo do banco do motorista.

Ao ser indagado sobre a procedência da arma, o motorista teria dito que havia comprado, juntamente com duas capas de coletes e um refil balístico, que estavam na casa de uma prima, material que também foi apreendido depois que o suspeito levou a polícia até a residência indicada por ele, situada no Bairro Buritizal, na zona sul da capital.

Marcelo foi apresentado no Ciosp do Pacoval e autuado por posse ilegal de arma de fogo, drogas e munições.