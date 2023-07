Parado há uma década, píer do Santa Inês é retomado e chega à reta final

Obra do governo do Estado promete ser novo cartão postal de Macapá

Da Redação

Paralisada de 2012, a construção do novo Píer do Santa Inês, na orla de Macapá, foi retomada pelo governo do Estado. Nesta terça-feira (11), a Secretaria de Infraestrutura do Amapá (Seinf) anunciou ter concluído 90% das obras, retomadas em abril.

A obra terá as funções turística e de lazer, num momento em que o restante da beira-rio passa pela troca do asfalto, numa condução feita pela prefeitura de Macapá.

No caso do Píer do Santa Inês, o governador Clécio Luís (SD) considera a obra emblemática pela idade que ela tem, além de uma nova opção de passeio.

“Será um espaço de contemplação e interação de quem estiver aqui com à natureza. Mais um ponto turístico, de Macapá e do Amapá”, avaliou.

Piso, pintura, impermeabilização de estruturas da obra, estruturas de alvenaria, plantio de grama esmeralda em rolo e obras de acessibilidade estão sendo finalizadas. O lixo e as estruturas em alvenaria, sem aproveitamento, foram retiradas.

O Píer terá ainda uma mureta lateral com bancos em toda a extensão do píer, com faixas de alto e baixo fluxo para pedestres e ciclistas.

Duas artistas locais assinam a arte nos pergolados, bancos e muretas de segurança das escadas laterais que descem para o rio. Além disso, um chafariz vai brindar os visitantes.

A obra está na fase de iluminação e construção de um deck em madeira de lei com rampa e acessibilidade.