Paraná Pesquisas: Com 66%, Dr Furlan lidera intenções de voto para 2024

Levantamento em 16 capitais é o primeiro visando as eleições do ano que vem, e repercutiu nos principais sites e blogues políticos do Brasil

Por SELES NAFES

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta terça-feira (18), a primeira rodada visando as eleições do ano que vem. O levantamento foi realizado em 16 capitais, entre elas Macapá, onde o atual prefeito, Dr Furlan (Podemos), aparece em primeiro lugar com 66% das intenções de voto. Em seguida, aparece o empresário Josiel Alcolumbre (UB), com 8,7%.

Veja o resultado abaixo:

Dr Furlan e Josiel se enfrentaram nas eleições de 2020, quando foram para o segundo turno da disputa pela prefeitura de Macapá.

O levantamento da Paraná Pesquisas foi realizado entre os dias 13 e 16 de julho, e ouviu 711 eleitores acima de 16 anos. A notícia foi veiculada pelos principais sites e blogues políticos do país. A Paraná Pesquisas informou que a margem de erro é de 3,7 pontos.

Vários cenários são apresentados na pesquisa, mas em nenhum deles o nome do vice-governador e economista Teles Júnior (PDT) é citado, apesar de ser apontado por correntes do próprio governo como nome em potencial para concorrer à prefeitura.

Outro destaque é o nome do ministro da Integração e ex-governador Waldez Góes (PDT) aparecendo no segundo cenário da pesquisa estimulada. Ele teve 10,2% das intenções de voto.

Outra surpresa no levantamento é o nome do empresário paulista Otávio Fakhoury (PTB), que não mora em Macapá, e que teve a candidatura a suplente de senador barrada pela justiça eleitoral no ano passado. Ele não conseguiu comprovar o domicílio no Amapá.

O Instituto Paraná Pesquisas também mediu a avaliação da gestão Furlan. Dos 711 entrevista, 81,4% classificaram como ótima (71,9%) ou boa (32,1%).