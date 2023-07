Passageira morre após colisão com árvore; motorista fugiu do local

Tragédia ocorreu na curva do Ministério Público, no complexo do Araxá

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito deixou uma mulher morta, na madrugada desta quinta-feira (13), na orla de Macapá. A Polícia Civil do Amapá procura pelo condutor do carro que causou a tragédia.

De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da PM do Amapá (BPTran), o acidente ocorreu por volta da 1h40, na curva do Ministério Público, no complexo do Araxá, zona sul da capital.

O veículo, um Fox vermelho placas QLT-8B00, perdeu o controle e se chocou de lado com uma árvore. Em seguida, também bateu em outro veículo.

O motorista do Fox fugiu do local, sem prestar socorro para a passageira que estava sentada a seu lado no banco do carona. Ela foi identificada apenas como Adriely, e morreu ainda no local, segundo constatou uma equipe do Samu.

Um passageiro do banco de trás foi levado com ferimentos para o Hospital de Emergência de Macapá, onde continua internado.

“Segundo as equipes que atenderam a ocorrência, o Fox estava vindo da Fazendinha, e na curva do Araxá perdeu o controle, bateu numa árvore e com um carro”, explicou a soldado Graziela Miranda, porta-voz do BPTran.

José Carlos, que estava no parquinho do Araxá, viu como o acidente aconteceu.

“Na curva ele saiu da pista, o carro veio de lado e bateu na árvore. O carro ficou tipo um V. O rosto da passageira ficou deformado. Ele fugiu e deixou a menina morta”, comentou.

Policiais do BPTran encontraram no porta-luvas do veículo a CNH do motorista, que teve a foto identificada pelo passageiro no HE.

“O condutor se evadiu do local, no mesmo momento do acidente. O passageiro informou que o condutor do veículo se chama Jardel”.

A CNH encontrada foi entregue para a polícia Civil, que agora faz diligências para localizar o infrator.