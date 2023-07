Pela primeira vez, Mercado Central vira palco artístico nas férias

Exposição conta com produções artísticas, literárias e audiovisuais

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Durante o mês de julho o Mercado Central é o centro cultural do Macapá Verão 2023. Além das apresentações de shows de artistas locais e nacionais, o ponto de encontro também sedia o 1º Verão das Artes em Macapá. A exposição apresenta obras de arte visuais, audiovisual e literatura de artistas do Amapá.

É a primeira vez que o evento das férias abre espaço para outras manifestações artísticas, além da música. Todas as terças-feiras de julho o Mercado Central receberá artistas e poetas locais para apresentar diversas produções aos visitantes, como fotografia, pintura, artesanato, entre outras.

Aog Rocha, fotógrafo e artista plástico, de 51 anos, afirma que o Amapá é carente de espaços culturais voltado às artes plásticas. Para ele, a capital é celeiro de grandes artistas que não são vistos por falta de locais que as pessoas possam visitar.

“Temos vários espaços muito bons aqui. Temos a estrutura do Marco Zero do Equador, que tem espaço para ser uma galeria. A própria Fortaleza de Macapá poderia ser usada”, explica.

O Mercado Central, de acordo com Aog, também pode ser usado como galeria, já que é um local turístico e ponto de encontro de muitas pessoas.

Alex Tavares, de 21 anos, é designer e fotógrafo há 4 anos. Para ele, a exposição permite que as pessoas conheçam outros artistas macapaenses, a cultura local e ter outros olhares do próprio estado.

“Acredito que o primeiro verão das artes é uma forma de inserir o cidadão à cultura, a vivenciar esse momento, já que a gente vai ter um Macapá Verão bem cheio esse mês. Eu acredito que vai ser uma forma de ir com calma e apresentar vários artistas de forma gradual à população”, comenta.

Com a exposição, Alex espera conseguir mais oportunidades de trabalho.

“Espero ter mais visibilidade e fazer com que as pessoas conheçam a minha arte”, finaliza.

Os participantes da exposição foram selecionados pelo edital 007/2022, da Fundação Municipal de Cultura. A seleção credenciou artistas e produtores amapaenses para atividades culturais no Macapá Verão.

O diretor-presidente da Fumcult, Olavo Almeida, afirma que o Mercado Central foi escolhido para ser a ‘cidade do Macapá Verão’ por concentrar maior fluxo de pessoas e oportunizar a visibilidade das produções artísticas e culturais amapaenses à população e turistas.

Segundo ele, existem tratativas para novos editais e, junto ao Governo do Estado, expandir o Macapá Verão ao Curiaú.

“Nós vamos ter, no recurso da Lei Paulo Gustavo, de R$ 4,6 milhões voltado para o artista exclusivamente macapaense. A partir do segundo semestre, vamos ter muita produção para que os artistas apresentem os seus portfólios e ganhem essas concorrências internas”.

A programação do Verão das Artes continua todas as terças-feiras de julho no Mercado Central, com exposição de artes a partir de 10h, apresentação literária de poetas amapaenses às 15h30, e exposição audiovisual às 18h.