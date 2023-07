Pitty arrasta multidão de 100 mil no Dia Mundial do Rock

Turnê de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo fez parte da programação do Macapá Verão. Foi o segundo show da artista no Amapá em 14 anos.

Por IAGO FONSECA

No Dia Mundial do Rock, ontem, 13 de julho, a cantora Pitty atraiu cerca de 100 mil pessoas para a Praça do Barão, no centro da capital, segundo a organização do evento. A informação é da Prefeitura de Macapá. Foi o segundo show nacional realizado durante a programação do Macapá Verão 2023.

Fãs, artistas locais e comerciantes da cena roqueira curtiram a noite com muita nostalgia em comemoração dos 20 anos do ‘Admirável Chip Novo’, álbum de estreia da artista baiana. Ela retornou ao Amapá para mais um show após 14 anos.

“A primeira vez que fui ao show da Pitty eu era uma pré-adolescente em 2009, no primeiro show dela no sambódromo com uma amiga. A gente se apaixonou e começou a acompanhar a ela desde então”, contou Andrine Stephany, estudante de 26 anos. Para ela, receber a artista em solo amapaense após 14 anos foi uma honra.

Andrine foi ao show com a prima Nathalia Ferreira, professora de 34 anos. Para garantir lugar na grade, elas chegaram a Praça do Barão às 17h.

“A gente teve essa experiência bem de perto. Ela entrou e foi muita emoção, a gente acompanhou todas essas músicas do Admirável Chip Novo, ela foi incrível! Foi maravilhoso, fantástico!”, exclamou Nathalia.

Durante a passagem de som, as duas fãs tiveram a oportunidade de conversar com o guitarrista da banda, Martin Mendonça. No fim do show, o músico deu a palheta usada no show para Andrine após reconhecê-la.

Para Hanna Paulino, cantora negra de rock amapaense, “estar perto de uma mulher com tal representatividade é maravilhoso, é um grande show e eu acho que quem perdeu (o show) realmente perdeu muito em não estar aqui”, comenta.

Antes do show iniciar às 22h, artistas locais se apresentaram no palco secundário com músicas autorais e covers de grandes nomes do rock e do metal. No outro lado da praça, próximo ao palco principal, haviam “stands” de lojas independentes, que participam do meio “underground”.

Shows de bandas independentes ocorrem tradicionalmente na Praça da Bandeira. Neste ano, a programação foi inserida no Macapá Verão, para dar mais visibilidade aos artistas e empreendedores da Feira Alternativa, vinculada ao evento anual do Dia Mundial do Rock, segundo Sarah Ferreira, dona de loja de selos e estampas.

“A gente sempre está buscando alguma oportunidade para estar levando o nosso trabalho para o público. Porque a maioria aqui é loja online, né? Então o espaço é aqui. Essa é a oportunidade de mostrar os produtos presencialmente para o público”, analisou Sarah.

A comerciante conta que a experiência de um evento voltado para o público do rock também divulga o trabalho das bandas locais. Apresentações nacionais atraem público e, portanto, possibilita a divulgação desses artistas.

“Essa galera que vem pra ver a Pitty acaba conhecendo uma Indiegentes, uma Nova Ordem, que são bandas locais daqui”, explica.

Rick Listrado, cantor da banda de indie rock amapaense Indiegentes, conta que a experiência de participar do evento causou grande ansiedade. Segundo Rick, o público do evento foi o maior que a banda já se apresentou, com a união dos fãs locais e das pessoas que foram para assistir a Pitty.

“A gente começou a se arrumar, preparar as coisas e falou ‘Meu Deus, a gente vai tocar’, e até agora eu ‘tava’ sem entender direito o que aconteceu (…) eu tenho certeza que muita gente ouviu o nosso som”, revela.

O show da Pitty foi o segundo maior evento do Macapá Verão 2023, com cantos em coro de sucessos como Teto de Vidro, Admirável Chip Novo, Na Sua Estante e Me Adora.

Nesta sexta-feira, 15 de junho, ocorre a terceira apresentação nacional, com a cantora gospel Fernanda Brum.