PM de folga frustra roubo; assaltante morre

O roubo frustrado ocorreu perto do porto do Igarapé da Fortaleza, região metropolitana entre Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar à paisana interveio em uma tentativa de roubo a uma mercearia e baleou um ladrão, que foi atingido com pelo menos 2 disparos. O suspeito morreu na hora.

O roubo frustrado ocorreu nesta terça-feira (4), às margens do porto do Igarapé da Fortaleza, região metropolitana entre Macapá e Santana.

Lucas Sacramento da Fonseca, de 19 anos, conhecido como Lukinha (camisa vermelha), usava uma pistola 380, com 10 munições. Ele estava acompanhado de um comparsa, que conseguiu fugir.

De acordo com apurações da polícia, o militar seguia por uma passarela que passa em frente ao comércio – alvo do assalto – quando percebeu o roubo em andamento, com as vítimas já rendidas, foi então que ele se identificou e ordenou que a dupla largasse o armamento. Mas, como resposta, um dos assaltantes abriu fogo em direção a ele, que revidou.

Imagens de câmeras de segurança do local, flagraram o momento do ataque. O delegado responsável pelas investigações, Wellington Ferraz, disse à reportagem que o militar agiu dentro da legalidade.

“As imagens mostram claramente o que aconteceu. Ele [Lukinha] tinha mandado de prisão e estava envolvido em diversos roubos em Santana e Macapá, entendemos que essa leitura inicial que o policial fez foi perfeita. Agiu com bravura”, destacou o delegado.

O militar comunicou o caso ao Cento Integrado de Operações da defesa Social (Ciodes) e permaneceu no local do confronto, sendo acompanhado pelo advogado Charlles Bordalo até o término dos trabalhos da perícia e da Delegacia de Homicídios. Depois disso, de forma espontânea, foi à delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado.

Incursões foram feitas pelo Bope, BPRE, 1º e 4º BPM, mas o outro ladrão não foi localizado. A suspeita é que eles seriam de uma facção que atua na Ponte do Apertadinho, na Fazendinha, a poucos quilômetros do local do roubo.