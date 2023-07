Polícia procura acusado de matar servidor federal no Amapá

Crime ocorreu no dia 24 de junho de 2022, no Bairro do Beirol, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá pede ajuda para encontrar o acusado de envolvimentos na morte do servidor do Ministério Público Federal, Fernando Marcel Lima Brasil, de 47 anos.

Ele foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de seu carro, no dia 24 de junho do ano passado, no Bairro do Beirol, zona sul de Macapá. Fernando era viciado em drogas e estava afastado do trabalho para tratar da dependência química.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, o crime foi cometido por dois indivíduos. Um deles é Wellington Miguel de Souza Vasconcelos, conhecido como Wellington Pi, dono de uma extensa ficha criminal.

Ele possui um mandado de prisão preventiva e é considerado foragido da Justiça. Já o comparsa dele, Cássio Ribeiro Coelho, o Bola de Fogo, foi assassinado por rivais na Área Portuária de Santana, em abril deste ano.

O delegado Ederson Martel acredita em um possível caso de ‘queima de arquivo’, uma vez que durante a investigação ficou aprovado que o carro do servidor estava sendo usado em crimes ocorridos nas cidades de Macapá e Santana.

Fernando chegou a ser intimado a prestar esclarecimentos na 1ª Delegacia de Santana, mas acabou sendo executado antes, por um dos criminosos que estava com ele, sentado no banco de trás do veículo.

Informações que puderem levar à prisão do acusado podem ser repassadas para o número (96) 99170 4302, que é o disque-denúncia da Delegacia de Homicídios.