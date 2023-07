“Preciso entender minha filha”, diz mãe no 3° mutirão do ‘TEAtendemos’

Ação busca reduzir fila de espera para emissão de laudos do TEA em Macapá

Por IAGO FONSECA

Com dois anos de idade, Mariah Júlia mostrou sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com a suspeita, Marleide Oliveira, de 37 anos, se cadastrou para entrar na fila e aguardar para investigar o TEA. Neste sábado (1), Marleide levou sua filha para receber atendimento no projeto TEAtendemos, no Centro de Especialidades Municipal Dr. Papaléo Paes, no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

A terceira edição iniciou neste sábado e amanhã (2), para famílias cadastradas na lista de espera. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Macapa (Semsa).

Mãe de dois filhos, Marleide conta que percebeu as diferenças de Júlia quando ainda era bebezinha. Enquanto seu outro filho brincava, engatinhava e ficava no colo, Júlia negava interações e toque. “Demorei muito pra me adequar a uma alimentação que ela pode comer, ela gosta de biscoitos, mas não come sólidos, então tenho que sempre amassar os alimentos”, diz Marleide.

Foi por meio de vídeos e pesquisas que Marleide procurou entender sua filha e quando soube que poderia conseguir um laudo para TEA buscou atendimento.

“Preciso entender minha filha. Eu quero saber, ter a certeza do grau que ela tem. Se você não sabe, não tem como lidar, preciso saber para pesquisar e correr atrás do que fazer”, avalia.

O TEAtendemos contará com mais dois mutirões de atendimentos, em agosto e setembro. Nas edições anteriores, o projeto realizou cerca de 1.360 atendimentos médicos, como neuropediatra, psiquiatra, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, psicólogo e exames de diagnóstico.

Luana Nunes, diretora do Departamento de Saúde Mental, conta que durante a ação estima-se que 70% das pessoas cadastradas na fila de espera serão atendidas.

“Zeramos a fila de 2019, estamos em 2020 e 2021, tentando chegar em 2022. Há um quantitativo bem expressivo de crianças que aguardam a emissão do laudo”, revela.

“Fui na UBS do São Pedro, no Céu Azul, há dois meses. Lá, meu filho já passou com o fono, nutricionista e psicóloga. Na segunda-feira me ligaram pra eu vir e fazer o neuro”, conta Alexandra Leal, 32, que também é mãe e aguardava na fila.

A inscrição para entrar na fila de espera é realizada somente no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) e no Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Para cadastrar, o familiar deve levar RG, CPF, comprovante de residência e número de contato atualizado.

A chamada da lista é feita somente por ligação telefônica. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 18h.