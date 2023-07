Professora de maquiagem vence o Musa Verão e ganha bolsa de estudos

Ana Célia, que representou a comunidade quilombola do Curiaú, participou da seleção com o sonho de iniciar o ensino superior em pedagogia.

Por IAGO FONSECA

No último domingo (23), os jurados do concurso Musa Verão 2023 escolheram Ana Célia, representante do Curiaú, como a mulher mais bela de Macapá. Além do título, Ana ganhou uma bolsa de estudos integral em uma faculdade particular e R$ 3 mil. O concurso foi parte da programação do Macapá Verão 2023 balneário da Fazendinha, Zona Sul de Macapá.

A nova Musa de Macapá tem 21 anos. É maquiadora profissional e dá aulas do ofício. Com experiência em concursos de beleza, Ana participou do Musa Verão 2023 para iniciar a vida acadêmica em pedagogia. Segundo ela, participar de um concurso grande e popular da cidade foi um sonho realizado.

“Sou macapaense, criada aqui. Minhas influências culturais sempre foram a comunidade do Curiaú, que moro próximo, e a comunidade negra do Laguinho, que tenho parentes”, conta.

Os critérios para escolha da Musa Verão foram beleza, simpatia, carisma e charme. O concurso também selecionou Raissa Silva como a segunda colocada, representando a comunidade do Maruanum. Ela recebeu o prêmio em dinheiro de R$ 2 mil. Já a representante do distrito de Tracajatuba, Kassya Silva, levou o terceiro lugar, premiada com valor de R$ 1 mil reais.

O evento foi organizado pelo Instituto Municipal de Turismo, Macapatur. Segundo a diretora Leda Sadala, após a vencedora comprovar que está com os estudos em dia poderá ter participação nos eventos turísticos promovidos pelo Instituto.