Acompanha a análise de Salmo 76

Bom dia! Empenhar a palavra como garantia, nos dias de hoje, tem cada vez menos valor. No Salmo 76, temos um alerta sobre fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro ou talentos, mas da nossa promessa cumprida por meio de ações e atitudes. Acompanhe a meditação bíblica de hoje e tenha uma ótima sexta-feira (21) com o nosso Senhor Jesus!