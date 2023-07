‘Químico’ de facção e filho são presos por tráfico de drogas

Na residência do investigado, na zona norte de Macapá, foram achadas porções de drogas escondidas em diversos lugares do imóvel.

Da REDAÇÃO

Dois homens de 46 e 27 anos, pai e filho, foram presos em flagrante na manhã de hoje (28), durante cumprimento de busca e apreensão em uma operação que investiga a produção e a venda de entorpecentes na capital do Amapá. Dinheiro, drogas e outros apetrechos do tráfico foram apreendidos.

A ação é da Força Tarefa de Segurança Pública e teve com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP, de militares do 2º Batalhão e Canil do Bope.

Chamada de Operação Heisenberg, a investigação tinha como alvo principal o homem de 46 preso nesta manhã, junto com seu filho, que seria seu ajudante. Segundo a PF, o pai fabricava e vendia entorpecentes em sua residência, no bairro Renascer, na zona norte de Macapá, alvo da operação de hoje.

Ele era tratado como ‘químico’ e possui grande influência dentro da facção criminosa para qual ‘trabalhava’. Já havia sido preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

De acordo com a polícia, a casa é uma espécie de boca de fumo e chamava a atenção por ter uma movimentação atípica para uma residência convencional. As investigações apontaram que indivíduos com extensa ficha criminal, faccionados, frequentavam o local.

Pai e filho foram levados para a sede da PF em Macapá. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.