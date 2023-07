Radialista é preso em operação que investiga casos de estupro em Macapá

Acusados foram presos em casa, em cumprimento a ordem de prisão determinada pela Justiça do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá divulgou nesta sexta-feira (28) a prisão de dois homens investigados pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável em Macapá.

Capturados na quinta-feira (28), eles estavam com a prisão preventiva decretada a pedido da delegada Clívia Valente, da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca).

A ação, chamada de Operação Decote, buscou mais provas em inquéritos que apuram estupros de duas adolescentes de 13 e 14 anos, que estariam sendo exploradas sexualmente por dois homens de 44 e 63 anos, em situações distintas.

Durante as prisões, celulares e outros aparelhos eletrônicos dos suspeitos foram apreendidos como provas.

Radialista

A polícia não divulgou os nomes dos suspeitos, mas o Portal SN apurou que o homem de 63 anos é o empresário e radialista Sandro Azevedo.

Segundo a delegada Valente, ele mantinha um relacionamento amoroso e sexual com uma adolescente de 13 anos, em troca de pequenos agrados e recompensas alimentícias.

“Recebemos essas informações mediante denúncia anônima e iniciamos um intenso trabalho de investigação. O investigado alega que é ‘padrinho’ da vítima, porém, restou confirmado uma relação de cunho íntimo/sexual entre ele e adolescente. Embora a adolescente utilizava-se da palavra ‘pai’ para dirigir-se a ele, o que ocorria a pedido dele, a relação não era paternal e ele deixava claro que a trataria como ‘filha’ em troca de ‘carinho’. Além disso, ele utilizava a adolescente para recrutar outras menores para satisfazer seus desejos inescrupulosos”, afirmou a delegada Valente.

Sandro é de uma tradicional família de políticos de Macapá, entre eles, o ex-prefeito Azevedo Costa, de 90 anos.

Um membro da família se posicionou ao Portal SN.com. Ele disse não ter detalhes sobre o assunto ou as investigações, mas afirmou que a família acompanha os fatos e espera uma apuração isenta.

“Confio que todo o processo será conduzido pelos envolvidos com a seriedade necessária, resguardando a preservação da justiça”, afirmou o familiar, que pediu para não ter o nome divulgado.

Pai abusava de filha

De acordo com a delegada, o homem de 44 anos teria começado a abusar da própria filha quando ela tinha 12 anos. Com 14 anos – idade atual –, a vítima começou a namorar. Inicialmente, o pai proibiu, mas depois resolveu deixar, desde que ela mantivesse relações sexuais e filmasse, afirma a polícia.

“A vítima era obrigada a filmar as relações sexuais com o namorado e enviar as imagens para o próprio pai. A adolescente se submetia a essa exigência com medo de ser afastada do namorado. O pai da vítima comprava produto como lubrificante íntimo, pagava motéis, enviava filmagens que pesquisava na internet para que ela fizesse sexo em posições similares com o namorado. A denúncia foi feita pela família do namorado da adolescente, que se sentiu constrangido com o que vinha acontecendo”, explicou a delegada.

Segundo ela, a menina cedia às chantagens do pai porque temia voltar a ficar sozinha com ele e voltasse a ser estuprada.

Antes de morar com o pai em Macapá, a jovem morava com a mãe no interior do Pará e veio para a capital amapaense quando a genitora adoeceu.

Os dois investigados serão encaminhados a audiência de custódia.