Deus está olhando seu esforço. Veja a análise do Salmo 61

Bom dia! Resiliência é uma expressão da física que determina o quanto um material resiste a grandes impactos e pressões. Na psicologia, determina o quanto uma pessoa pode suportar desafios e dificuldades. Muitos poemas no livro de Salmos falam de resiliência. Veja a análise do Salmo 61 e tenha uma ótima quinta-feira (6) com o nosso Senhor Jesus!