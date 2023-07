Restaurante familiar é consumido em incêndio

Bombeiros levaram cerca de 5h para controlar totalmente o sinistro

Compartilhamentos

DA REDAÇÃO

Um incêndio na noite desta sexta-feira (21) levou mais de 5h para ser controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro do Jesus de Nazaré, em Macapá. A residência de madeira, onde além de residir uma família nos altos funcionava na parte de inferior como um restaurante, foi totalmente consumida pelo sinistro, de grande proporção.

O caso ocorreu por volta das 22h35, no imóvel que fica localizado na Avenida Pedro Américo, entre as ruas Odilardo Silva e Jovino Dinoá. Assista.

Ao se deparar com a grande intensidade do incêndio, o 2⁰ GBM, que atendia a ocorrência, de imediato chamou reforços. Por volta de 2h30, após a conclusão do serviço de rescaldo, populares acionaram novamente os bombeiros informando que novas chamas haviam aparecido no local, o que levou a retomada dos trabalhos.

O sinistro foi totalmente controlado somente por volta de 3h30. Segundo o GBM, a perda do imóvel foi total e não há registros de vítimas. Não há também informações sobre as circunstâncias que provocaram o incêndio.