Restaurantes disputam o título de ‘Melhor Camarão no Bafo da Fazendinha’

Por GRAZIELA MIRANDA

Estão abertas as inscrições para o aguardado concurso que elegerá o Melhor Camarão no Bafo da Fazendinha. A competição, que faz parte do calendário do Macapá Verão, será realizada no dia 19 de julho, às 19h, durante o Luau da Cidade, que vai acontecer no local.

Podem concorrer restaurantes localizados na Fazendinha e que estejam em pleno funcionamento. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente no Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), situado na rua da praia da Fazendinha.

Os três pratos com as pontuações mais altas serão agraciados com premiações em dinheiro, variando de R$ 1 mil a R$ 3 mil. Além disso, o restaurante vencedor receberá o cobiçado certificado de “Melhor Camarão no Bafo de 2023”, conferido pela Prefeitura de Macapá.

Dentre os quesitos a serem avaliados durante o concurso estão a apresentação do prato, o sabor e o preparo, os quais serão julgados por cinco jurados, que são técnicos da área gastronômica.

A diretora do Macapatur, Leda Sadala, ressalta que o evento fomenta o consumo do camarão no bafo, iguaria peculiar de Macapá. E o vencedor geralmente tira vantagem desse aumento de degustação.

“Essa é a oitava edição. Esse concurso ajuda a fortalecer o turismo e a economia local. Além disso, o restaurante vencedor geralmente usa esse título para fazer o marketing do estabelecimento. E isso dá mesmo um retorno a ele”, afirmou.

Segundo ela, durante todo o concurso, o Macapatur trabalhará em parceria com os competidores para que seja garantida uma competição justa.