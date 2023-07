Revitalização da orla começa por substituição de asfalto antigo

Segundo a Prefeitura de Macapá, a pavimentação velha dará lugar a uma estrutura asfáltica mais estável e segura para o fluxo de veículos.

Por GRAZIELA MIRANDA

Fundamental para o turismo local e a mobilidade urbana da capital, a orla de Macapá começou a passar por uma grande revitalização.

O asfalto antigo, uma das mais constantes reclamações de motoristas, começou a ser removido para uma recomposição do pavimento. A ação faz parte do Programa Orla Viva, da Prefeitura de Macapá.

Está sendo feita substituição de toda a estruturação da base do asfalto, que não possuía uma boa resistência, segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), e, por isso, apresentava problemas recorrentes, que geravam vários custos de manutenção, como os serviços de tapa buraco.

De acordo o secretário de Obras do município, Cássio Cruz, o empreendimento alcança toda a extensão da orla, desde as proximidades do Ministério Público, no Araxá, até o Banco do Brasil, da Avenida Coaracy Nunes.

Segundo ele, a substituição por uma nova estrutura asfáltica vai assegurar uma superfície mais estável e segura para o fluxo de veículos.

“Estamos fazendo neste momento toda a recomposição da base, onde já finalizamos boa parte dela com um novo revestimento asfáltico e temos ainda mais 2 quilômetros de pavimento ainda a ser realizado”, afirmou Cássio Cruz.

Ele explica que os recursos utilizados na obra são de mais de R$ 10 milhões, oriundos da emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (UB) e da contrapartida do Tesouro Municipal.

A previsão é que em três meses a obra seja concluída. Durante a realização do trabalho, o trecho em que a obra estiver sendo executada estará interditado.