Rua São Paulo será alargada para dar fluidez ao acesso para zona norte

A Rua São Paulo é uma das principais do bairro do Pacoval. Ela dá acesso à Rodovia do Pacoval, uma das vias alternativas para adentrar na zona norte da capital.

A Rua São Paulo, importante via de acesso à zona norte de Macapá, no bairro do Pacoval, vai passar por obras de alargamento. Na última terça-feira (18), o prefeito da capital, Dr. Furlan (Podemos), assinou a Ordem de Serviço, que prevê a demolição do calçamento, terraplanagem e pavimentação asfáltica. A execução deve durar 20 dias, aproximadamente.

“Já vai ser feito o levantamento topográfico no local e os demais procedimentos para a execução da obra”, afirmou o secretário de Obras do município, Cássio Cruz.

Ele lembra que em 2022 foi feito um recapeamento no local com o objetivo de melhorar a trafegabilidade assim como a rua José Serafim – via que ‘continua’ a rua São Paulo, mas que fica localizada no Bairro do Laguinho.

“Agora a gente tomou a decisão de fazer o alargamento da São Paulo devido ao tráfego de veículos que vai se tornar cada vez mais intenso com a derrubada da ponte Sérgio Arruda que deve ser feita em meados de agosto. Então, daí essa preocupação”, explicou.

A rua São Paulo terá duas faixas no sentido zona norte-centro e duas no sentido centro-zona norte. Segundo o secretário, inicialmente a via não terá mais estacionamento.

“Por enquanto, não haverá mais área para estacionamento de veículos ao longo da via. A ideia é que sejam feitas essas quatro faixas. Pode ser que, posteriormente, seja viabilizada uma faixa voltada para o estacionamento, mas inicialmente ela será dessa forma”, declarou.

A obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município. Ela está orçada em R$ 1,8 milhão. O recurso utilizado é do Tesouro Municipal.