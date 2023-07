Santana antecipa 50% do 13º salário para aquecer economia local

Segundo a prefeitura, injeção financeira de aproximadamente R$ 5 milhões ajuda impulsionar o comércio local.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

No intuito de impulsionar a economia local e assegurar os direitos dos servidores, a Prefeitura de Santana efetuou o pagamento de 50% do 13º salário.

Segundo a administração municipal, a injeção financeira é de R$ 5 milhões, aproximadamente. Os valores são das folhas da administração geral, com cerca de R$ 1,2 milhão, da Superintendência de Transportes e Trânsito (Sttrans), com R$ 83 mil, da secretaria Municipal de Saúde, com mais de R$ 1 milhão, e da secretaria de Educação, com mais de R$ 2,6 milhões.

O montante movimenta a economia em diversos setores, como alimentação, vestuário, compra de eletrodomésticos, quitação de dívidas e atividades de lazer no período das férias.

O secretário de Administração de Santana, Arienzo Góes, ressaltou a importância em priorizar o pagamento da folha municipal ao falar do impacto positivo na economia. Para ele, a antecipação do pagamento incentiva a circulação do dinheiro no comércio da região.

“A garantia do décimo terceiro salário é uma das principais prioridades da administração municipal, com esforços conjuntos. Com esses recursos, os servidores poderão quitar dívidas, adquirir itens domésticos e desfrutar de atividades de lazer. Estamos em um período de férias e uma programação de verão intensa, e tenho certeza de que a economia de Santana será impulsionada com essa movimentação financeira”, concluiu o secretário.